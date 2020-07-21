Мария Бутырская: могут отменить и взрослый Гран-при, и чемпионат мира

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская отреагировала на новость о том, что в сезоне-2020/2021 из-за пандемии коронавируса не состоится юниорская серия Гран-при.
«Конечно, жалко, что всё сейчас так происходит, но в таком положении находятся все. Конкретно никого не обделяют. Для любого спортсмена это сложное время.
Мы сейчас можем рассуждать о чём угодно, но даже не знаем, что будет завтра. Точно так же могут отменить и взрослый Гран-при, и чемпионат мира. Не знаю, как ISU будет выходить из этой ситуации. Наверное, найдут какой-то компромисс.
Допустить юниоров до взрослых турниров в виде исключения? Думаю, таким заниматься не будут. Оставят всё как есть. Возможно, в конце года проведут какие-то соревнования. Может, чемпионат мира будет решать. Видимо, ситуация в странах не очень хорошая. А здоровье спортсменов гораздо важнее, чем проведение соревнований. Их же не от балды отменяют», — сказала Бутырская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 21 июля 2020
-
13:20
-
13:01
-
11:40
-
09:22
-
07:19
-
00:59
-
00:26
- 20 июля 2020
-
23:50
-
23:02
-
20:59
-
16:08
-
14:31
-
12:52
-
12:32
-
11:40
-
10:38
-
09:39
- 19 июля 2020
-
22:18
-
20:31
-
16:39
-
15:55
-
15:07
- 18 июля 2020
-
23:33
-
22:13
-
18:53
-
18:23
-
17:47
-
17:23
-
17:02
-
17:01
-
16:17
-
16:14
-
16:01
-
14:50
-
14:24