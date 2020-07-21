Мария Бутырская: могут отменить и взрослый Гран-при, и чемпионат мира

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская отреагировала на новость о том, что в сезоне-2020/2021 из-за пандемии коронавируса не состоится юниорская серия Гран-при.

«Конечно, жалко, что всё сейчас так происходит, но в таком положении находятся все. Конкретно никого не обделяют. Для любого спортсмена это сложное время.

Мы сейчас можем рассуждать о чём угодно, но даже не знаем, что будет завтра. Точно так же могут отменить и взрослый Гран-при, и чемпионат мира. Не знаю, как ISU будет выходить из этой ситуации. Наверное, найдут какой-то компромисс.

Допустить юниоров до взрослых турниров в виде исключения? Думаю, таким заниматься не будут. Оставят всё как есть. Возможно, в конце года проведут какие-то соревнования. Может, чемпионат мира будет решать. Видимо, ситуация в странах не очень хорошая. А здоровье спортсменов гораздо важнее, чем проведение соревнований. Их же не от балды отменяют», — сказала Бутырская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.