Тарасова — о работе с Медведевой: Женя восстановила элементы и находится в хорошей форме

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала первый день совместной работы с серебряным призёром Олимпиады 2018 года в женском одиночном катании россиянкой Евгенией Медведевой. Об их временном сотрудничестве стало известно сегодня, 22 июля.
«Женя полностью восстановила все свои элементы, которыми владеет, находится в хорошей форме, работает много и с большим желанием, как всегда, наверное, потому что я с ней никогда не работала. А сейчас помогаю как могу. Стараемся», — цитирует Тарасову «Р-Спорт».
В настоящее время тренер Медведевой Брайан Орсер находится в Канаде и тренирует фигуристку в удалённом режиме. Спортсменка находится в Москве и готовится к сезону на катке ЦСКА.
В начале июля Медведева приступила к тренировкам в московском ЦСКА. Ранее стало известно, что к новому сезону спортсменка будет готовиться под руководством Елены Буяновой. В Москве Медведева будет жить до открытия канадской границы.
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