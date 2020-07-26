Сотникова показала фото с футболистом Бариновым

Российская фигуристка Аделина Сотникова опубликовала новое фото в «сториз» в своём «инстаграме». Спортсменка выложила совместную фотографию с полузащитником «Локомотива» Дмитрием Бариновым.

«Встреча года», — подписала фото Сотникова.

Не так давно спортсменка после сложной операции на позвоночнике объявила о завершении спортивной карьеры. Сотникова — двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров (2011), четырёхкратная чемпионка России. В последний раз выступала на официальных соревнованиях в сезоне-2015/2016.

Минувший сезон в фигурном катании был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторы не стали проводить чемпионат мира, который должен был проходить в Канаде.