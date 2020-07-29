«Счастье в каждой секунде». Елена Ильиных показала фото с подросшим сыном
Российская фигуристка Елена Ильиных на своей странице в «Инстаграме» опубликовала фотографии с полугодовалым сыном по имени Мир, которого воспитывает вместе с супругом артистом балета Сергеем Полуниным.
«Счастье в каждой секунде», — подписала фото спортсменка.
Фото можно посмотреть на странице Елены Ильиных в «Инстаграме».
На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Ильиных и Никита Кацалапов завоевали золото в командных соревнованиях и бронзу в танцах на льду. Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года появилась информация об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла это. Недавно спортсменка сообщила, что планирует вернуться на лёд после рождения ребёнка.
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