«Счастье в каждой секунде». Елена Ильиных показала фото с подросшим сыном

Российская фигуристка Елена Ильиных на своей странице в «Инстаграме» опубликовала фотографии с полугодовалым сыном по имени Мир, которого воспитывает вместе с супругом артистом балета Сергеем Полуниным.

«Счастье в каждой секунде», — подписала фото спортсменка.

Фото можно посмотреть на странице Елены Ильиных в «Инстаграме».

На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Ильиных и Никита Кацалапов завоевали золото в командных соревнованиях и бронзу в танцах на льду. Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года появилась информация об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла это. Недавно спортсменка сообщила, что планирует вернуться на лёд после рождения ребёнка.