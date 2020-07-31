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Писеев — о переходе Косторной: крайне удивлён такому повороту событий

Писеев — о переходе Косторной: крайне удивлён такому повороту событий
Фигурное катание / Гран-при 0

Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев отреагировал на переход чемпионки Европы по фигурному катанию Алёны Косторной из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

«Для меня это шок! Если Этери Георгиевна об этом объявила, пусть даёт интервью. Это удивительно, не думал, что такое возможно. Большая неожиданность, я крайне удивлён такому повороту событий», — приводит слова Писеева News.ru.

О расставании с Косторной, которая перешла в академию Плющенко, написала на своей странице в «Инстаграме» Тутберидзе. Заслуженный тренер России объяснила расставание с 16-летней чемпионкой Европы тем, что Косторная якобы выдвинула тренерскому штабу невыполнимые требования.

Косторная ушла от Тутберидзе к Плющенко
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