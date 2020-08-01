Плющенко: то, что я видел в «Инстаграме» из недавних программ Косторной, — это просто ужас

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что для чемпионки Европы Алёны Косторной в его академии будут поставлены новые программы, отличающиеся от тех, с которыми она пришла из группы Этери Тутберидзе. Постановкой займётся сам Плющенко вместе с тренером Сергеем Розановым, а при необходимости будут приглашены хореографы.

«Будем ли менять программы? Сто процентов. Конечно, будем менять и делать наши. То, что я видел в «Инстаграме» из её недавних программ, это просто ужас. Алёне это не нравится, она сама это сказала.

Даниил Глейхенгауз сказал, что Косторная кайфует от этих программ? Может быть, Глейхенгаузу хотелось бы это видеть, но сам спортсмен говорит противоположное», — приводит слова Плющенко РИА «Новости».