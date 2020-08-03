Бузова будет выступать в паре с Соловьёвым в новом сезоне «Ледникового периода»

Первый канал подтвердил запуск нового сезона шоу «Ледниковый период». Названа и одна из пар-участников – телеведущая Ольга Бузова и олимпийский чемпион в команде Дмитрий Соловьёв.
«Рады объявить о запуске нового сезона проекта «Ледниковый период». Нам писали, спрашивали — и вот, спустя столько лет, мы снова с вами!
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В этом сезоне будет много сюрпризов, порадует вас и состав участников. Так, например, мы уже заглянули на тренировку к некоторым нашим участникам – Ольге Бузовой и Дмитрию Соловьёву», — написано на официальной странице «Ледникового периода» в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странце «Ледникового периода» в «Инстаграме».
В проекте участвуют пары Регина Тодоренко/Роман Костомаров и Елена Ильиных/Влад Топалов, звёзды Надежда Михалкова, Владимир Маркони, Ирина Пегова, Ольга Кузьмина. Состав судейской бригады, по традиции, будет возглавлять известный тренер и комментатор Татьяна Тарасова.
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