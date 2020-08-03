Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Бузова будет выступать в паре с Соловьёвым в новом сезоне «Ледникового периода»

Бузова будет выступать в паре с Соловьёвым в новом сезоне «Ледникового периода»
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Первый канал подтвердил запуск нового сезона шоу «Ледниковый период». Названа и одна из пар-участников – телеведущая Ольга Бузова и олимпийский чемпион в команде Дмитрий Соловьёв.

«Рады объявить о запуске нового сезона проекта «Ледниковый период». Нам писали, спрашивали — и вот, спустя столько лет, мы снова с вами!

В этом сезоне будет много сюрпризов, порадует вас и состав участников. Так, например, мы уже заглянули на тренировку к некоторым нашим участникам – Ольге Бузовой и Дмитрию Соловьёву», — написано на официальной странице «Ледникового периода» в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странце «Ледникового периода» в «Инстаграме».

В проекте участвуют пары Регина Тодоренко/Роман Костомаров и Елена Ильиных/Влад Топалов, звёзды Надежда Михалкова, Владимир Маркони, Ирина Пегова, Ольга Кузьмина. Состав судейской бригады, по традиции, будет возглавлять известный тренер и комментатор Татьяна Тарасова.

Ильиных вернётся на лёд в шоу Авербуха на Первом канале. Её партнёром будет Топалов
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020