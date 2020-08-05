Нина Мозер: никто не понимает, к чему готовиться

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) провести Гран-при в сезоне-2020/2021. Организация сообщала, что соревнования пройдут в изменённом формате — в виде национальных турниров.
«Сложный сезон, непонятно, как будет всё складываться в нём, загадка в том, кто и как будет набирать форму. Кто вообще развалится, кто-то приведёт себя в порядок. Ведь сезон начнётся с листа. Поэтому трудно оценивать всё происходящее. Кто-то гадает на картах, кто-то на кофейной гуще, а я вообще не гадаю.
Обидно, что никто не понимает, к чему готовиться. Я так думаю, что люди теперь будут выстраивать подготовку к этим национальным соревнованиям открытого формата, но, состоятся ли эти турниры, никто гарантировать не может», — цитирует Мозер «Р-Спорт».
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