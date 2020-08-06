Плющенко: особенно сильной команда Тутберидзе была, когда в ней работал Розанов

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что думает по поводу тренера Этери Тутберидзе и её команды. Напомним, в межсезонье от Тутберидзе в тренерскую академию Плющенко перешли фигуристки Александра Трусова и Алёна Косторная, а также тренер Сергей Розанов.

«У Этери очень хорошо налаженный процесс и действительно сильная команда. Особенно сильной она была, когда в ней работал Сергей Розанов, тренер, который многим поставил четверные прыжки. Я очень рад, что он принял решение перейти в мою команду.

Сопоставлять меня с Тутберидзе сто процентов рано. Я начал профессионально заниматься тренерской деятельностью только в прошлом году. Она работает уже долгое время.

Тем не менее за год мы подготовили Титову. Когда она пришла к нам, то занимала 23-е место и не делала ни одного тройного прыжка, не делала даже аксель в 2,5 оборота. В прошлом сезоне Титова выиграла первенства России и Москвы по младшему возрасту. Это сделано за пять месяцев. Это наша маленькая победа и гордость, но нужно идти дальше. Мы поставили задачу обыгрывать всех», — цитирует Плющенко «РБК-Спорт».