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Алексей Ягудин обнародовал любимую шутку Татьяны Тарасовой

Алексей Ягудин обнародовал любимую шутку Татьяны Тарасовой
Фигурное катание / Гран-при 0

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, общаясь с болельщиками в своём «инстаграме», ответил на вопрос о любимой шутке своего бывшего тренера Татьяны Тарасовой. Под руководством Тарасовой Ягудин выиграл три из четырёх титулов чемпиона мира и золото Олимпиады-2002.

«Алешёнька, сынок, ты устал, что ли? Иди на ручки, я тебя покачаю», — написал Ягудин в «инстаграм-сториз».

Ягудин также является трёхкратным чемпионом Европы, двукратным победителем финалов Гран-при, двукратным чемпионом мира среди профессионалов и чемпионом мира среди юниоров. Алексей был введён в зал славы фигурного катания в США в Колорадо-Спрингс.

Ранее Ягудин и Евгений Плющенко вместе тренировались у Алексея Мишина. Перед сезоном-1998/1999 Ягудин перешёл к Тарасовой и уехал в США.

Ягудин ответил на слова Плющенко о приглашении к Тарасовой песней «Фантазёр»
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