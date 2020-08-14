Алина Загитова: мечтаю попасть в телевизор в роли ведущей

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о желании стать журналисткой. Она подала документы на поступление в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на факультет журналистики.



«Попасть в телевизор в роли ведущей? Мечтаю! Хочу вести спортивные программы. Ну, может, потом в другом направлении пойду.



Из людей медиасферы меня мотивирует Екатерина Андреева, ведущая Первого канала. Я и на её „инстаграм“ подписана, и вообще люблю смотреть, как она работает. Время от времени она выкладывает видео, как правильно говорить, различные видеоуроки. Очень интересно! Удивительная женщина!» — цитирует Загитову официальный сайт РАНХиГС.

18-летняя Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, серебряный призёр в командных соревнованиях и чемпионка мира (2019), чемпионка Европы (2018), серебряный призёр чемпионата Европы (2019), победительница (2017) и серебряный призёр (2018) финалов Гран-при, чемпионка (2018) и серебряный призёр (2017) чемпионата России, чемпионка мира среди юниоров (2017), победительница финала юниорского Гран-при сезона-2016/2017, чемпионка России среди юниоров 2017 года.