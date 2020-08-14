Алина Загитова — о журналистике: удивляюсь неправде в СМИ. Я буду работать по-другому!

Российская фигуристка Алина Загитова, подавшая документы на поступление на факультет журналистики Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), пояснила выбор.



«Ужасно стесняюсь давать интервью. Ужасно! Знаете, когда тебе задают вопрос, а у тебя сердце колотится, лицо красное и кроме «да» и «нет» ты ничего сказать не можешь? Вот у меня сначала было всё именно так. Сейчас чуть проще, но всё равно. Хочу победить этот страх. Это раз. Ещё хочу научиться правильно и красиво излагать мысли. И вообще, эта профессия мне близка.



Когда возник вопрос, куда поступать, подумала: на спортивных направлениях мне учиться будет не сложно, я в теме. А вот освоить профессию журналиста – это вызов. Это интересно.



А про неприятные контакты с журналистами… Конечно, бывают… Например, удивляюсь, когда в СМИ пишут неправду, сочиняют небылицы про меня. Даже странно, как у людей фантазия так работает, а главное, зачем им это. Буду работать совершенно по-другому!



А ещё не люблю одинаковые и нелогичные вопросы. Вот, скажем, после Олимпиады в Пхёнчхане много раз спрашивали: «Рада, что выиграла Олимпийские игры?» Даже не знаю, что хотели услышать эти журналисты… «Нет, это для меня слишком»? Конечно, рада! А как же иначе? Это же Олимпиада!



Какое направление выберу? Конечно, мне близка спортивная журналистика. Хочу её освоить. Намерена работать и не жалеть себя.



Тренировки и учёбу придётся совмещать. А как же иначе? Вуз – это всё-таки непросто, и я это понимаю», — цитирует Загитову официальный сайт РАНХиГС.

Алина Загитова сдала ЕГЭ по русскому языку на 51 балл, по обществознанию – на 44