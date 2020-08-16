Артур Дмитриев: отмена юниорской серии Гран-при создаст серьёзную проблему

Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев прокомментировал отмену юниорской серии Гран-при в предстоящем сезоне. Напомним, Международный союз конькобежцев объявил об отмене соревнований из-за пандемии коронавируса.

«Все хотят войти в сезон, выступать, но проблема будет серьёзная — юниорская серия Гран-при отменена. Что касается внутренних стартов, то Роспотребнадзор разрешил участвовать юниорам только в двух соревнованиях. Но раньше они могли участвовать и во взрослых соревнованиях, и на юниорских этапах Кубка России, у них получалось до четырех-шести стартов до первенства России, а сейчас этой возможности нет. Плюс существуют определённые ограничения в проведении соревнований.

Этих двух стартов, безусловно, мало — сейчас у них не будет возможности попробовать себя на разных соревнованиях перед важными турнирами», — цитирует Дмитриева ТАСС.