Артур Дмитриев: отмена юниорской серии Гран-при создаст серьёзную проблему

Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев прокомментировал отмену юниорской серии Гран-при в предстоящем сезоне. Напомним, Международный союз конькобежцев объявил об отмене соревнований из-за пандемии коронавируса.
«Все хотят войти в сезон, выступать, но проблема будет серьёзная — юниорская серия Гран-при отменена. Что касается внутренних стартов, то Роспотребнадзор разрешил участвовать юниорам только в двух соревнованиях. Но раньше они могли участвовать и во взрослых соревнованиях, и на юниорских этапах Кубка России, у них получалось до четырех-шести стартов до первенства России, а сейчас этой возможности нет. Плюс существуют определённые ограничения в проведении соревнований.
Этих двух стартов, безусловно, мало — сейчас у них не будет возможности попробовать себя на разных соревнованиях перед важными турнирами», — цитирует Дмитриева ТАСС.
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