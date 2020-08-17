Писеев: о том, что от Тутберидзе уходит много народу, говорят недалёкие люди

Почетный президент Федерации фигурного катания России Валентин Писеев жёстко ответил критикам Этери Тутберидзе.
«О том, что от неё уходит много народу, говорят недалёкие люди. Она же делает результат! И у неё большая конкуренция в группе. Дай бог ей здоровья. Переходы были и будут, мы их не остановим. Но можем упорядочить. Чтобы тренер не был обделён, когда от него уходит спортсмен. Хочешь уйти — уйди красиво и вовремя. Можно же всегда найти общий язык! За время тренировок они становятся как семья. Когда всё получается, тренер и ученица — как мама или папа с дочкой. И вдруг раз — кто-то лучше условия предложил, и всё забывается. Ясно, что в таком возрасте велика роль родителей. Иногда они и являются инициаторами переходов», — приводит слова Писеева «Спорт-экспресс».
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