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Писеев: о том, что от Тутберидзе уходит много народу, говорят недалёкие люди

Писеев: о том, что от Тутберидзе уходит много народу, говорят недалёкие люди
Фигурное катание 0

Почетный президент Федерации фигурного катания России Валентин Писеев жёстко ответил критикам Этери Тутберидзе.

«О том, что от неё уходит много народу, говорят недалёкие люди. Она же делает результат! И у неё большая конкуренция в группе. Дай бог ей здоровья. Переходы были и будут, мы их не остановим. Но можем упорядочить. Чтобы тренер не был обделён, когда от него уходит спортсмен. Хочешь уйти — уйди красиво и вовремя. Можно же всегда найти общий язык! За время тренировок они становятся как семья. Когда всё получается, тренер и ученица — как мама или папа с дочкой. И вдруг раз — кто-то лучше условия предложил, и всё забывается. Ясно, что в таком возрасте велика роль родителей. Иногда они и являются инициаторами переходов», — приводит слова Писеева «Спорт-экспресс».

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