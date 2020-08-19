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Боброва рассказала о травме партнёра по «Ледниковому периоду» певца Соколовского

Боброва рассказала о травме партнёра по «Ледниковому периоду» певца Соколовского
Фигурное катание / Гран-при 0

Российская фигуристка Екатерина Боброва рассказала, что была вынуждена приостановить подготовку к шоу «Ледниковый период»: её партнёр певец Влад Соколовский получил травму.

«Вот у такой вечно позитивной и оптимистичной Кати тоже бывают непростые времена. Друзья, откровенно хочу поныть… Но всё равно позитивно.

Только сбылось моё желание участвовать в шоу «Ледниковый период», достался потрясающий партнёр Влад Соколовский, начали постановку бомбической программы! И тут бац! Травма. И, видимо, на фоне моих переживаний заболел Сашка (сын Бобровой — Прим. «Чемпионата»).

Ну вот, всё кувырком! А я всё равно ищу позитивные моменты. Потому что в жизни ничего не происходит просто так! Значит, это был какой-то знак приостановиться. Или не случись этого, могло произойти чего похуже.

В любом случае, вынесем пользу, поучимся на ошибках, и с новыми силами и энергией будем рваться в бой. Причём в своём партнёре я не сомневаюсь! Его целеустремлённости и желанию может позавидовать каждый!

Очень соскучилась по тебе и жду скорейшего твоего выздоровления», – написала Боброва в своём «инстаграме».

«Грохнулись с хорошим треском!» Партнёр Бобровой по «Ледниковому периоду» получил травму
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