Боброва рассказала о травме партнёра по «Ледниковому периоду» певца Соколовского

Российская фигуристка Екатерина Боброва рассказала, что была вынуждена приостановить подготовку к шоу «Ледниковый период»: её партнёр певец Влад Соколовский получил травму.
«Вот у такой вечно позитивной и оптимистичной Кати тоже бывают непростые времена. Друзья, откровенно хочу поныть… Но всё равно позитивно.
Только сбылось моё желание участвовать в шоу «Ледниковый период», достался потрясающий партнёр Влад Соколовский, начали постановку бомбической программы! И тут бац! Травма. И, видимо, на фоне моих переживаний заболел Сашка (сын Бобровой — Прим. «Чемпионата»).
Ну вот, всё кувырком! А я всё равно ищу позитивные моменты. Потому что в жизни ничего не происходит просто так! Значит, это был какой-то знак приостановиться. Или не случись этого, могло произойти чего похуже.
В любом случае, вынесем пользу, поучимся на ошибках, и с новыми силами и энергией будем рваться в бой. Причём в своём партнёре я не сомневаюсь! Его целеустремлённости и желанию может позавидовать каждый!
Очень соскучилась по тебе и жду скорейшего твоего выздоровления», – написала Боброва в своём «инстаграме».
- 19 августа 2020
-
14:27
-
13:39
-
11:54
-
11:31
-
10:43
-
00:48
-
00:05
- 18 августа 2020
-
21:18
-
20:56
-
19:34
-
17:52
-
16:07
-
14:20
-
14:03
-
13:28
-
12:49
-
11:54
-
11:32
-
10:45
-
09:55
- 17 августа 2020
-
22:21
-
21:41
-
20:37
-
15:10
-
14:59
-
14:02
-
13:24
-
12:41
-
12:35
-
12:29
-
10:57
-
10:11
-
09:31
- 16 августа 2020
-
20:10
-
19:08