Тарасова — о контрольных прокатах юниоров: девочки тянут обе программы уже сейчас

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала контрольные прокаты юниорской сборной России, они проходили в Новогорске.

«Это очень важный сбор, на котором собирается вся юниорская команда. Мы увидели хорошие программы, их качественное исполнение, а аксель в три с половиной оборота у Софьи Самоделкиной прямо чудесный.

Она очень красиво катается. Она это не показывает, когда нет музыки, но когда она включается, Софья раскрывается как цветок. Она такая пластичная, с хорошими ручками. Очень музыкальная. Прямо красота!

Красиво катались и Майя Хромых, и Даша Усачёва, и девочка Лены Водорезовой Лиза Осокина, которая лёгкая, как воздух. У мальчиков тяжело пока идёт вторая половина произвольной программы. А девочки тянут обе программы уже сейчас.

Мальчики тоже тянут, но они бросаются на четверные прыжки. Даже крошечные, как Князев. У него скольжение, как у лучших взрослых. Он покорил меня своим скольжением. Давно не видела, чтобы так хорошо катались. Семененко, мальчик Алексея Николаевича Мишина, исполнил хороший четверной», — цитирует Тарасову РИА «Новости».