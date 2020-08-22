Косторная ещё не подала документы на переход из группы Тутберидзе в академию Плющенко
Российская фигуристка Алёна Косторная ещё не подала документы, чтобы перейти в тренерскую группу Евгения Плющенко.
«Заявления спортсменки пока нет», — приводит ТАСС слова президента Федерации фигурного катания на коньках России Александра Горшкова.
Чемпионка Европы 2020 года Косторная тренировалась у Этери Тутберидзе, но затем перешла к Плющенко. О переходе спортсменки стало известно 31 июля. Она занималась в группе Тутберидзе с 2017 года.
Трансферное окно переходов членов сборной России было открыто с 1 апреля по 31 мая. При этом организация может рассмотреть заявления в особом порядке. Плющенко говорил, что намеревается поговорить с министром спорта России об оформлении бумаг на переход Косторной.
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