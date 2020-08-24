«Пять лет как один день». Тренер Розанов поздравил Косторную с 17-летием

Тренер по фигурному катанию Сергей Розанов, сотрудничающий с тренерской академией двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, поздравил Алёну Косторную с днём рождения. Сегодня, 24 августа, Косторной исполнилось 17 лет.

Напомним, в мае стало известно о переходе к Плющенко Розанова и Александры Трусовой. В июле её путь повторила Косторная. До этого фигуристки занимались в группе тренера Этери Тутберидзе.

«С днём рождения, Алёнка! Пусть этот день будет самым счастливым! Пусть исполняются мечты!» — написал Розанов в «Инстаграме», добавив хештег #5yearslikeoneday (пять лет как один день .– Прим. «Чемпионата») и прикрепив текст к фотографиям с Косторной.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Сергея Розанова.

Косторная — чемпионка Европы (2020), победительница финала Гран-при (2019), серебряный призёр (2020) и двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2018, 2019), серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2018), победительница (2018) и серебряный призёр (2017) финала юниорского Гран-при.