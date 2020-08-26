Бестемьянова: отстранение Косторной невозможно. Она же не крепостная, правда?

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова выразила недоумение в связи с тем, что некоторые болельщики требуют, чтобы Алёна Косторная пропустила сезон. Требование связано с тем, что Косторная перешла из группы тренера Этери Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Отстранение Косторной невозможно. Алёна же не крепостная, правда? Она страну не меняет, а выступает за Россию.

Косторная — лучшая спортсменка России. Она в цепях? Не имеет права решить, у кого тренироваться? Бред. Должны быть подписаны контракты. Спортсмен может сменить тренера в любое время года, если ему некомфортно», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.