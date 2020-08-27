Васильев — о контрактах: о чём вообще речь? У нас спорт финансируется государством

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Олег Васильев поделился мнением о возможном введении контрактной системы в российском фигурном катании.
«Мне кажется, мы подходим к решению проблемы немного не с той стороны. Не нужно забывать, что в нашей стране спорт финансируется государством. Каждый наставник и каждый спортсмен, как правило, получает зарплату из нескольких источников: от Министерства спорта, от клуба, в котором работает, и из фонда поддержки олимпийцев. Помимо этого фигурист получает экипировку, лёд, медицинское обслуживание плюс государство оплачивает всех необходимых ему специалистов. О каких контрактах «тренер — спортсмен» здесь вообще может идти речь, если между людьми не существует никаких прямых товарно-денежных отношений?
Почему вокруг перехода Косторной к Плющенко столько ажиотажа? Видимо, потому, что, помимо государственных зарплат и грантов, существуют другие статьи доходов: призовые, заработанные спортсменом на соревнованиях, гонорары за выступления в тех или иных шоу и рекламные контракты. И вот этих денег прежний тренерский штаб лишается в случае ухода спортсмена. Это больно и обидно, особенно когда речь идёт о титулованном и востребованном фигуристе. Но так уж устроена реальность», — цитирует Васильева «RT на русском».
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