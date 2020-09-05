Соловьёв — о партнёрше по «Ледниковому периоду» Бузовой: мне достался джокер

Олимпийский чемпион в команде российский фигурист Дмитрий Соловьёв, выступавший в танцевальном дуэте с Екатериной Бобровой, рассказал о своей партнёрше по «Ледниковому периоду» — ведущей Ольге Бузовой.

«Я бы сказал, что мне достался джокер. Хотя на коньках Ольга действительно раньше не стояла. Я периодически общался с Ильёй Авербухом, знал, что он просматривает потенциальных партнёрш. А потом мне позвонила его помощница и попросила прийти на просмотр на каток в торговом центре «Авиапарк». Я даже не стал спрашивать, с кем именно предстоит пробоваться. Не хотел заранее ни расстраиваться, ни радоваться по этому поводу.

Каток в «Авиапарке» маленький, там постоянно очень много народу, Илья показал в дальний угол: «Узнаешь? Это Оля Бузова». У меня даже, кажется, вырвалось: «Не-е-ет». Чтобы вы понимали мою реакцию, там, растопырив руки, стояла полусогнутая фигура на двух ногах. Человек-паника. Это просматривалось в каждом движении.

Я сам тогда раскатывал новые ботинки, у меня сильно болели ноги. Показывать, естественно, я это никому не собирался, не привык жаловаться, поэтому просто пошёл на каток и мы начали кататься. И вдруг как-то сразу нам очень хорошо поехалось. Оля так быстро стала схватывать какие-то вещи, что я изменил своё первоначальное мнение. Поэтому сейчас и называю Бузову джокером на льду. В ней столько желания научиться чему-то новому, столько энергии, столько готовности работать — по четыре, по пять часов в день. А иногда и по семь, и по восемь. Это при условии, что у неё куча съемок, собственных проектов. Такому отношению к работе и характеру реально можно только позавидовать. Это всегда заставляет очень сильно уважать человека», — приводит слова Соловьёва RT.