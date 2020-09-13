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Плющенко: Косторная пришла ко мне в нулевой форме. Мы начинали с самого начала

Плющенко: Косторная пришла ко мне в нулевой форме. Мы начинали с самого начала
Фигурное катание / Гран-при 0

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, тренер Алёны Косторной, заявил, что его подопечная была далеко не в оптимальном физическом состоянии после перехода из группы Этери Тутберидзе. Плющенко пояснил отказ Алёны от выхода на прокат произвольной программы в составе сборной России.

«Алёна не снялась с прокатов, мы планировали катать только короткую программу и не готовились выступать в произвольной. В силу того что мы только недавно приступили к совместной работе, нужно время. Короткая готова, произвольная доделывается. Если мы всё помним, Алёна всего месяц назад перешла ко мне. Пришла в нулевой форме, поэтому мы начинали с самого начала.

Готовимся и идём дальше, к соревнованиям. Всё у нас по плану. Просто произвольная пока в сыром виде», — цитирует Евгения „Р-Спорт“.

Плющенко: Косторная выступала в короткой программе с травмой
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