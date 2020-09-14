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«Главное — работать и пахать». Плющенко — о Косторной и Трусовой

«Главное — работать и пахать». Плющенко — о Косторной и Трусовой
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, как готовятся к сезону его новые подопечные Алёна Косторная и Александра Трусова. Напомним, в межсезонье Косторная и Трусова перешли к Плющенко от Этери Тутберидзе.

«Сейчас главное – работать и пахать. Девочки готовы, заряжены. Мы проживаем всё вместе на тренировках, знаем программу: где сложные моменты, где добавить энергии. Катаемся вместе», — рассказал Плющенко в эфире Первого канала.

Напомним, на контрольных прокатах Трусова в произвольной программе чисто исполнила каскад четверной тулуп – тройной тулуп, но упала с четверного лутца, а также коснулась рукой льда при приземлении на четверном тулупе. Что касается Косторной, то она снялась из-за травмы.

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