Евгении Медведевой предлагали выступать за Санкт-Петербург

Президент федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга Сергей Чопозов рассказал, что предлагал Евгении Медведевой выступать за город на Неве, пока не стало известно, что спортсменка решила вернуться к тренеру Этери Тутберидзе.
«После прокатов я позвонил Евгении Медведевой и озвучил ей своё желание сотрудничать и готовность сделать некое предложение, сказал, что у нас для неё есть хороший проект. Я имел в виду приглашение переехать в Петербург для тренировок, но решил озвучить его при встрече.
Она сказала: «Как будете в Москве, давайте увидимся и всё проговорим». Получается, не успел забрать её в наши края. У меня были мысли, чтобы в дальнейшем она как спортсменка представляла Санкт-Петербург. Естественно, мы создали бы для Евгении лучшие условия. Теперь могу только пожелать удачи великой фигуристке», — приводит слова Чопозова «Матч ТВ».
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