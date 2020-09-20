«Начало положено». Глейхенгауз поздравил Щербакову и Хромых с медалями Кубка России

Тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз поздравил воспитанниц «Самбо-70» Анну Щербакову и Майю Хромых с завоеванием медалей на первом этапе Кубка России – первых соревнованиях после полугодового перерыва.
«Как же здорово снова окунуться в атмосферу соревнований после такого длительного перерыва! Поздравляю Анну Щербакову с победой на первом этапе Кубка России и Майю Хромых с бронзой! Впереди ещё очень много работы, мы это прекрасно понимаем! Спасибо всем зрителям за тёплый приём и всем, кто переживал за нас у экранов! Начало положено», — написал Глейхенгауз на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Даниила Глейхенгауза в «Инстаграме».
Щербакова стала победительницей соревнований, которые проходят в Сызрани. Второе место заняла Анна Фролова, третьей стала Хромых.
- 20 сентября 2020
-
18:59
-
18:32
-
17:36
-
17:29
-
17:21
-
16:08
-
14:18
-
12:36
-
10:21
-
10:01
- 19 сентября 2020
-
23:07
-
22:18
-
20:40
-
17:37
-
16:57
-
16:47
-
16:15
-
15:44
-
11:54
- 18 сентября 2020
-
20:51
-
19:40
-
18:27
-
17:59
-
17:45
-
15:16
-
14:37
-
14:25
-
13:21
-
11:35
-
10:31
-
10:16
-
09:18
-
00:01
- 17 сентября 2020
-
23:12
-
22:20