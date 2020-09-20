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«Начало положено». Глейхенгауз поздравил Щербакову и Хромых с медалями Кубка России

«Начало положено». Глейхенгауз поздравил Щербакову и Хромых с медалями Кубка России
Фигурное катание / Кубок России 0

Тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз поздравил воспитанниц «Самбо-70» Анну Щербакову и Майю Хромых с завоеванием медалей на первом этапе Кубка России – первых соревнованиях после полугодового перерыва.

«Как же здорово снова окунуться в атмосферу соревнований после такого длительного перерыва! Поздравляю Анну Щербакову с победой на первом этапе Кубка России и Майю Хромых с бронзой! Впереди ещё очень много работы, мы это прекрасно понимаем! Спасибо всем зрителям за тёплый приём и всем, кто переживал за нас у экранов! Начало положено», — написал Глейхенгауз на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Даниила Глейхенгауза в «Инстаграме».

Щербакова стала победительницей соревнований, которые проходят в Сызрани. Второе место заняла Анна Фролова, третьей стала Хромых.

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