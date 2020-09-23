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Бестемьянова — о переписке Рудковской с Загитовой: так переходы не делаются. Это бред

Бестемьянова — о переписке Рудковской с Загитовой: так переходы не делаются. Это бред
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала очередной скандал с «переманиванием» фигуристок.

Накануне в «сториз» страницы команды Этери Тутберидзе в «Инстаграме» появился скриншот переписки продюсера Яны Рудковской, супруги двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, с Алиной Загитовой. «Сториз» была опубликована в ответ на слова Плющенко о том, что он никого не переманивает. Ранее в межсезонье от Тутберидзе к Плющенко ушли двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и чемпионка Европы Алёна Косторная. Загитова в обнародованной переписке ответила отказом.

«Насколько я слышала от других людей, как это происходит на Западе, там не принято переманивать человека из группы в другую. Тренер не считает возможным этим заниматься. Это считается неприличным.

Но если кто-то кому-то написал, мол, переходи ко мне в группу, то это смешно. Так переходы не делаются. Это просто бред. Это раздутый информационный повод, чтобы заявить о себе. Я не считаю это серьёзным. Не считаю, что это стоит того, чтобы обсуждать, когда мы говорим о спорте высоких достижений.

Должны быть контракты, юридически заключённые документы, когда спортсмен уходит от тренера. И тогда мы не будем иметь таких смешных скандалов по эсэмэскам», — приводит слова Бестемьяновой телеканал «Звезда».

Опубликована переписка Рудковской с Загитовой, Алине предлагали перейти к Плющенко
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