Меньшов: в качестве примера для Медведевой привожу Туктамышеву

Бронзовый призёр чемпионата Европы 2014 года в мужском одиночном катании Константин Меньшов прокомментировал возвращение Евгении Медведевой к тренеру Этери Тутберидзе. Меньшов посоветовал Медведевой взять пример с Елизаветы Туктамышевой, которая в относительно зрелом для фигуристки возрасте пытается разучивать новые элементы.

«Сейчас надо выступать с четверными прыжками и тройным акселем. Если Медведевой хватит сил, здоровья, целеустремлённости, чтобы этого добиться, значит, будет бороться, как, например, Елизавета Туктамышева. Значит, шанс будет.

Будем надеяться, что у неё получится найти у Тутберидзе новые пути собственного развития. Да, в качестве примера для Медведевой привожу Туктамышеву. Лиза очень импонирует тем, что возрастная спортсменка, но находит в себе силы.

Надо развиваться, учить новые элементы. Если у Жени это получится, то будет очень хорошо, и это даст возможность соперничать с молодыми спортсменками. Ведь Медведева – авторитет с хорошим катанием. Осталось дело за элементами», — цитирует Меньшова «Р-Спорт».