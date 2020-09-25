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Елена Ильиных опубликовала чёрно-белое фото и поделилась размышлениями о любви

Елена Ильиных опубликовала чёрно-белое фото и поделилась размышлениями о любви
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийская чемпионка 2014 года в команде российская фигуристка Елена Ильиных на своей странице в «Инстаграме» опубликовала чёрно-белую фотографию. Спортсменка изображена сидящей на стуле, который стоит на газоне в парке. На Елене — чёрные брюки и босоножки на высоком каблуке. Небрежно распущенные волосы прикрыты шляпой. На плечи накинут мужской пиджак.

«Люди сходят с ума, пытаясь разгадать тайну,
Откуда у любви есть сила плавить камни,
Куда уходит она, когда остывает сердце,
И почему так близко от любви до ненависти.
Почему песни о любви заставляют грустить
И почему так трудно отпустить», — написала Ильиных.

Фото можно посмотреть на странице Елены Ильиных в «Инстаграме».

После рождения сына Ильиных работает тренером в академии Евгения Плющенко и участвует в шоу «Ледниковый период».

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