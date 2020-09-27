Эстонка Ева Лотта Киибус стала победительницей Nebelhorn Trophy

Эстонская фигуристка Ева Лотта Киибус стала победительницей турнира серии «Челленджер» Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе (Германия). После короткой программы Кийбус была третьей, но в произвольной фигуристке удалось выйти на первое место, опередив лидировавшую швейцарку Алексию Паганини.
Фигурное катание. Nebelhorn Trophy. Оберстдорф, Германия
Женщины. Произвольная программа
1. Ева Лотта Киибус (Эстония) – 113,04
2. Йенни Сааринен (Финляндия) – 106,62
3. Алексия Паганини (Швейцария) – 105,25
4. Кристина Исаев (Германия) – 97,65
5. Натали Вайнцирль (Германия) – 97,29…
Итоговое положение
1. Ева Лотта Киибус (Эстония) – 173,53
2. Алексия Паганини (Швейцария) – 168,85
3. Йенни Сааринен (Финляндия) – 163,87
4. Николь Шотт (Германия) – 156,27
5. Йозефин Тальегард (Швеция) – 151,54…
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