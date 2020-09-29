Плющенко ответил на вопрос о возможном переходе Кихиры в его академию

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко ответил на вопрос, возможен ли переход в его тренерскую академию ведущей японской фигуристки Рики Кихиры. Напомним, ранее Плющенко подписался на «инстаграм» Кихиры.

«Всё может быть. Я это пока не комментирую, но я этого не исключаю. Переходы будут. Большие переходы.

Я не исключаю вообще ничего в этой жизни. И переход Кихиры, равно как и переходы других спортсменов. Они состоятся. Сейчас просто пандемия, сложно приехать из-за границы. Запросов очень много из разных стран. Сейчас пока сложности», — приводит его слова «Р-Спорт».

18-летняя Кихира — двукратная чемпионка четырёх континентов (2019, 2020), победительница финала Гран-при (2018), чемпионка Японии (2020), серебряный призёр (2019), бронзовый призёр (2018), серебряный призёр командного чемпионата мира (2019).