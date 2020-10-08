Евгения Медведева обратилась к болельщикам на фоне проблем со спиной

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева обратилась к болельщикам в «Инстаграме». Спортсменка, которой из-за проблем со спиной пришлось сняться и со второго этапа Кубка России, призвала поклонников не волноваться.

Напомним, это уже не первое снятие Медведевой из-за травмы. В сентябре 20-летняя спортсменка по аналогичной причине пропустила этап Кубка России в Сызрани.

«Со мной всё в порядке. Старые проблемы со спиной дали о себе знать в самый неподходящий момент. Я надеялась, что уколы помогут притупить боль, но всё тщетно. Нужно бороться с причиной, а не со следствием.

Надеюсь, болельщики с пониманием отнесутся к ситуации. Ни в коем случае не хочу никого подводить. Спасибо всем за поддержку!

Мне придётся пропустить следующий этап Кубка России в Москве. Но мы сделаем всё возможное, чтобы подготовиться к другим соревнованиям. Сезон ещё в самом разгаре. Всё будет хорошо», — написала Медведева в своём «инстаграме».