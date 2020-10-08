Писеев отреагировал на снятие Медведевой с этапа Кубка России в Москве

Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев прокомментировал решение серебряного призёра Олимпийских игр 2018 года Евгении Медведевой отказаться от участия во втором этапе Кубка России.

«Жаль, что сезон начался для Евгении таким образом. Хочется пожелать ей здоровья и скорейшего возвращения к тренировкам. Если всё будет хорошо, надеюсь, мы еще увидим Медведеву в этом сезоне», — цитируют Писеева «Известия».

Второй этап Кубка России пройдёт с 10 по 13 октября. Это уже не первое снятие Медведевой из-за травмы. В сентябре 20-летняя спортсменка по аналогичной причине пропустила этап Кубка России в Сызрани.

Напомним, Медведева приняла решение вернуться к Этери Тутберидзе, у которой она тренировалась до Олимпийских игр в Пхёнчхане (Южная Корея).