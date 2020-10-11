Траньков: сомневался, что Трусова отыграет 10 баллов, но сегодня судили вполне адекватно

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал победу Александры Трусовой на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.
«После судейства в короткой программе у меня были сомнения в том, что Трусова отыграет десять баллов. Но сегодня всё было вполне адекватно, и своим катанием Саша заслужила победу.
Трусова стала взрослее, в произвольной программе не заметил какие-то изменения в ней, а в короткой она была более артистичной. Она показалась осознающей то, что она делает на льду. Для меня, она каталась под не самую мою любимую музыку, я катался под неё в Ванкувере, с точки зрения хореографии у неё были очень большие сдвиги. Тут нужно сказать огромное спасибо хореографам.
Я никогда не был поклонником Трусовой, в моих ранних интервью можно увидеть, что я отдавал предпочтение Щербаковой и Косторной, но сейчас Трусова очень сильно подтянулась и это очень заметно.
Я не могу говорить о тренерском успехе Плющенко, потому что для меня это всё работа команды. Сейчас наш вид спорта ушёл в ту сторону, что работает много людей, это двигает российское фигурное катание вперёд на мировой арене. Сейчас рано говорить об успехах Плющенко, потому что он сейчас собирает команду. Если говорить о конкретном этапе — две победы на этапе. Наверно, Женя двигается правильно, если рассуждать с точки зрения результата», — сказал Траньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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