Траньков: сомневался, что Трусова отыграет 10 баллов, но сегодня судили вполне адекватно

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал победу Александры Трусовой на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.

«После судейства в короткой программе у меня были сомнения в том, что Трусова отыграет десять баллов. Но сегодня всё было вполне адекватно, и своим катанием Саша заслужила победу.



Трусова стала взрослее, в произвольной программе не заметил какие-то изменения в ней, а в короткой она была более артистичной. Она показалась осознающей то, что она делает на льду. Для меня, она каталась под не самую мою любимую музыку, я катался под неё в Ванкувере, с точки зрения хореографии у неё были очень большие сдвиги. Тут нужно сказать огромное спасибо хореографам.



Я никогда не был поклонником Трусовой, в моих ранних интервью можно увидеть, что я отдавал предпочтение Щербаковой и Косторной, но сейчас Трусова очень сильно подтянулась и это очень заметно.



Я не могу говорить о тренерском успехе Плющенко, потому что для меня это всё работа команды. Сейчас наш вид спорта ушёл в ту сторону, что работает много людей, это двигает российское фигурное катание вперёд на мировой арене. Сейчас рано говорить об успехах Плющенко, потому что он сейчас собирает команду. Если говорить о конкретном этапе — две победы на этапе. Наверно, Женя двигается правильно, если рассуждать с точки зрения результата», — сказал Траньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.