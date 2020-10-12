Пётр Гуменник: если посчитать, в программе могу делать пять четверных

Бронзовый призёр второго этапа Кубка России в Москве Пётр Гуменник прокомментировал выступление на соревнованиях.
«На этих соревнованиях я собирался исполнять два четверных сальхова и два тройных акселя. Но, как вчера говорил, сальхов не очень хорошо пошел, и мы с тренером решили подстраховаться, откать произвольную с одним четверным. Не всё рассчитали, но в принципе, прокат хороший получился. Всё сделал, кроме одного тройного акселя. Чуть-чуть перестарался, добавил один шаг для красоты, в борт въехал, пришлось рисунок поменять, немного загнуть и сам прыжок в итоге загнулся...
На будущее хотелось бы добавить эмоций, улушить скольжение, но главное — увеличить количество четверных прыжков. В принципе, могу делать на тренировках лутц, тулуп и сальхов, и если посчитать, то можно в программе делать пять четверных. Но это надо вкатать и делать. Вот этому я и хочу научиться», — приводит слова Гуменника пресс-служба ФФККР.
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