Камила Валиева: счастлива работать с талантливыми людьми и благодарна им

Чемпионка мира среди юниоров российская фигуристка Камила Валиева поблагодарила тренерский штаб Этери Тутберидзе, под руководством которого она занимается.

«Счастлива работать с талантливыми людьми и благодарна, что вкладывают в меня свой талант. Трудимся дальше», — написала Валиева на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Камилы Валиевой в «Инстаграме».

Валиева завоевала серебряную медаль на втором этапе Кубка России по фигурному катанию — первых её взрослых соревнованиях. После короткой программы Камила лидировала, опережая Александру Трусову на 10 баллов, но в произвольном прокате дважды упала и уступила победу бывшей одногруппнице, в межсезонье перешедшей в академию Евгения Плющенко.