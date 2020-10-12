Камила Валиева: счастлива работать с талантливыми людьми и благодарна им
Чемпионка мира среди юниоров российская фигуристка Камила Валиева поблагодарила тренерский штаб Этери Тутберидзе, под руководством которого она занимается.
«Счастлива работать с талантливыми людьми и благодарна, что вкладывают в меня свой талант. Трудимся дальше», — написала Валиева на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Камилы Валиевой в «Инстаграме».
Валиева завоевала серебряную медаль на втором этапе Кубка России по фигурному катанию — первых её взрослых соревнованиях. После короткой программы Камила лидировала, опережая Александру Трусову на 10 баллов, но в произвольном прокате дважды упала и уступила победу бывшей одногруппнице, в межсезонье перешедшей в академию Евгения Плющенко.
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