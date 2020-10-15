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Евгения Медведева проведёт первую тренировку после травмы спины сегодня, 15 октября

Евгения Медведева проведёт первую тренировку после травмы спины сегодня, 15 октября
Фигурное катание / Кубок России 0

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева вернётся на лёд после травмы спины сегодня, 15 октября. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

Ранее сообщалось, что у Медведевой диагностировали защемление нерва в позвоночнике. Напомним, из-за проблем со спиной спортсменка пропустила первые два этапа Кубка России.

«Чёткие сроки восстановления пока неизвестны, она ещё проходит лечение. Но уже сегодня она проведёт первую тренировку. Медведева готовится к предстоящим стартам», — сообщил источник.

У Евгении Медведевой диагностировали защемление нерва в позвоночнике

20-летняя Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, бронзовый призёр чемпионата России, двукратная победительница финалов Гран-при.

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