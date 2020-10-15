Евгения Медведева проведёт первую тренировку после травмы спины сегодня, 15 октября

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева вернётся на лёд после травмы спины сегодня, 15 октября. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

Ранее сообщалось, что у Медведевой диагностировали защемление нерва в позвоночнике. Напомним, из-за проблем со спиной спортсменка пропустила первые два этапа Кубка России.

«Чёткие сроки восстановления пока неизвестны, она ещё проходит лечение. Но уже сегодня она проведёт первую тренировку. Медведева готовится к предстоящим стартам», — сообщил источник.

У Евгении Медведевой диагностировали защемление нерва в позвоночнике

20-летняя Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, бронзовый призёр чемпионата России, двукратная победительница финалов Гран-при.