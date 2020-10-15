Александра Трусова на тренировке выполнила новый четверной прыжок. Видео
Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка показала, как выполнила новый четверной прыжок. Трусова выучила риттбергер.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Трусова ранее стала победителем соревнований на втором этапе Кубка России, который проходил в Санкт-Петербурге. Она опередила Камилу Валиеву, занявшую второе место.
В межсезонье-2020 Трусова перешла в тренерскую академию двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. До этого спортсменка выступала под руководством тренера Этери Тутберидзе.
Переход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко вызвал большой резонанс. После этого команда Тутберидзе и Плющенко начали словесную войну.
Инна Гончаренко рассказала, в чём прибавила Трусова
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