Александра Трусова на тренировке выполнила новый четверной прыжок. Видео

Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка показала, как выполнила новый четверной прыжок. Трусова выучила риттбергер.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Трусова ранее стала победителем соревнований на втором этапе Кубка России, который проходил в Санкт-Петербурге. Она опередила Камилу Валиеву, занявшую второе место.

В межсезонье-2020 Трусова перешла в тренерскую академию двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. До этого спортсменка выступала под руководством тренера Этери Тутберидзе.

Переход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко вызвал большой резонанс. После этого команда Тутберидзе и Плющенко начали словесную войну.