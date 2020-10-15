«У Саши всё невозможное возможно». Плющенко отреагировал на новый прыжок Трусовой

Олимпийский чемпион по фигурному катанию, а ныне тренер Евгений Плющенко отреагировал на новый четверной прыжок Александры Трусовой. Ранее Трусова опубликовала в своём «инстаграме» видео, на котором она исполняет новый риттбергер.

«У Саши всё невозможное возможно!» — такой подписью Плющенко сопроводил видеозапись прыжка в своём «инстаграме».

Ранее Трусова стала победителем соревнований на втором этапе Кубка России, который проходил в Санкт-Петербурге. Она опередила Камилу Валиеву, занявшую второе место.

В межсезонье-2020 Трусова перешла в тренерскую академию двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. До этого спортсменка тренировалась и выступала под руководством тренера Этери Тутберидзе.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».