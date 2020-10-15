Лайшев: даже не думал о каких-то заслугах Плющенко, Трусова всё получила в «Самбо-70»

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев поделился своим мнением о фигуристке Александре Трусовой. Она ранее перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Трусова стала победительницей соревнований второго этапа Кубка России, который проходил в Москве.
«Такие достижения Саши — это её дело. То, что она талантливая, это однозначно. Неслучайно же Этери Георгиевна её увидела. Саша на своём запасе будет кататься, она молодец.
Что касается моих слов о её запасе, то она его получила у Этери Георгиевны. Я даже не думал о каких-то заслугах Евгения, она всё получила в «Самбо-70».
Если мы увидим все четверные прыжки у неё в программе на ближайших соревнованиях — это будет двигать наше катание вперёд, и всё это будет заслугой «Самбо-70» и родителей Саши», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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