Бутырская: раньше Трусова только прыгала, как кузнечик. Но связок и переходов не было

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская согласилась с мнением председателя тренерского совета ФФККР Елены Чайковской, заметившей прогресс в катании Александры Трусовой после перехода к Евгению Плющенко.
«Как я могу спорить с уважаемой Еленой Анатольевной? Она же была моим тренером. Раньше Трусова только прыгала, как кузнечик. Но связок, плавных переходов от одного элемента к другому не было. Александра прибавила в артистизме. И смогла всё-таки прыгнуть в короткой программе аксель в 3,5 оборота», — приводит слова Бутырской «Экспресс-газета».
Также Бутырская прокомментировала слухи о скандале в академии Плющенко после перехода туда Алёны Косторной. Якобы отец Трусовой рассчитывал, что его дочь будет примой в новой группе, в связи с чем возник конфликт интересов.
«Ну, знаете ли… Папа Трусовой неправ. Однозначно! Косторная — чемпионка Европы. Да какой тренер откажется от такой спортсменки?! Я не понимаю, почему папа может диктовать тренеру, с кем можно работать, а с кем нельзя. А высокая конкуренция в группе только подстёгивает», — сказала Бутырская.
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