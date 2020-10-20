Леонова предположила, что Загитова вернётся в спорт

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года в женском одиночном катании Алёна Леонова прокомментировала информацию о том, что олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова не будет участвовать в соревнованиях как минимум до конца 2020 года.

«Я считаю, что это было правильным решением – пропустить этот сезон, поскольку он складывается непросто из-за ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции.

И всё-таки я не оставляю надежды, что она может вернуться. Почему нет – она отдохнёт, и, если у неё есть цель и мотивация, всё может сложиться нормально», — приводит слова Леоновой ТАСС.

Напомним, 18-летняя Загитова пропустила контрольные прокаты сборной России и не заявилась ни на один из этапов Кубка страны из-за занятости в шоу «Ледниковый период» в роли ведущей, а также обучения на первом курсе вуза по специальности «журналистика». Между тем Кубок России в этом сезоне является отборочным для выступления в чемпионате России, который пройдёт в конце декабря. В новогодние праздники Загитова выступит в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».