Фигуристка Анна Погорилая объявила о беременности

Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года, неоднократный призёр чемпионатов Европы российская фигуристка Анна Погорилая объявила, что ждёт ребёнка. Муж 22-летней спортсменки — бывший фигурист Андрей Невский.

Погорилая рассказала, что в настоящее время находится на седьмом месяце беременности.

«Я всегда знала, что хочу детей. И здорово, что сейчас не испытываю никакого дискомфорта. Даже режим дня остался почти тот же, только стала больше отдыхать и больше за собой следить. Конечно, сложно усидеть дома всё время, рвусь вернуться к работе.

Сейчас я на диете, которую мне прописал врач, — для поддержания здоровья. Ведь ребёнок забирает необходимые вещества из моего организма.

На протяжении всей беременности придерживаюсь сбалансированного питания и активно гуляю на свежем воздухе. Очень редко могу позаниматься йогой или качаюсь», — цитирует Погорилую Starhit.