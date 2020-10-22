Тутберидзе пропустит третий этап Кубка России в Сочи, где выступят Щербакова и Усачёва
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе не приедет на третий этап Кубка России в Сочи, который пройдёт с 23 по 27 октября. Об этом сообщает ТАСС.
Сообщается, что подопечных Тутберидзе на этапе будут сопровождать хореограф Даниил Глейхенгауз и тренер по прыжкам Сергей Дудаков, входящие в её тренерский штаб.
На третьем этапе среди прочих участниц выступят двукратная чемпионка России Анна Щербакова и призёр юниорского чемпионата мира Дарья Усачёва.
Напомним, ранее Тутберидзе не поехала на первый этап Кубка России в Сызрани, на котором выступали Щербакова и другая ученица тренера Софья Акатьева.
Ранее фигурист Артём Лежеев предположил, что Евгений Плющенко как тренер ни в чём не уступает Тутберидзе.
Фигурист Лежеев: Тутберидзе и Плющенко как тренеры практически равны
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