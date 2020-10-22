Слуцкая — о конфликте Тутберидзе и Плющенко: война ведётся больше с одной стороны

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая поделилась мнением о конфликте тренера Этери Тутберидзе и олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Противостояние сторон возникло после того, как из группы Тутберидзе в академию Плющенко перешли Александра Трусова и Алёна Косторная.

«Иногда хочется воскликнуть: «Успокойтесь и делайте своё дело!» Впрочем, как мне кажется, война ведётся больше с одной стороны. Чаще приходится слышать критические выпады от команды Плющенко, которая, между тем, получила двух готовых спортсменок.

Не хочу никого осуждать – каждый вправе делать свой выбор. Тутберидзе, как и прежде, продолжает работать и идёт вперед, хотя, наверное, как и все, где-то совершает ошибки. Она оказалась в непростой ситуации. От неё ушли чемпионка Европы и бронзовый призёр, да ещё звучат обвинения в слабости поставленных программ.

Убеждена, что Этери Георгиевна не хваталась за своих учениц как за последнюю тростинку. Любой тренер готов к такому повороту событий, и нечего раздувать споры на этой почве», — цитирует Слуцкую «Команда России».