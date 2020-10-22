Даниелян рассказал о восстановлении после операции на голеностопе

Российский фигурист, серебряный призёр чемпионата Европы 2020 года Артур Даниелян рассказал о восстановлении после операции. Ранее он перенёс операцию из-за травмы голеностопа.

«Не сказал бы, что чувствую облегчение, но я рад, что врачи выявили истинную причину моей проблемы с голеностопом, ведь до этого я прошёл достаточное количество врачей, их мнения то сходились, то расходились, но, благодаря нашей федерации меня направили на консультацию в Мюнхен.

Спасибо, что также помогли и с визами, и с перелётами. Летел я через Турцию, а в Германию меня долго не хотели впускать. Было очень сложно и смешно одновременно преодолеть паспортный контроль, требовали одну бумагу за другой, созванивались с клиникой.

Со следующей недели надо будет снимать одну деталь, фиксирующую голеностоп, и я начну аккуратно разминать ногу, чтобы она пришла в норму. Все действия согласовываем с немецкими врачами, получаем их рекомендации, форсировать тренировочный процесс смысла нет. Конечно, мне хочется быстрее приступить к работе на льду.

Прогнозы врачей? Сказали, что проблема решена, осталось придерживаться рекомендаций, и тогда всё будет хорошо. Конкретных прогнозов пока нет, всё зависит от того, как скоро нога будет разработана», — цитирует Даниеляна РИА «Новости».