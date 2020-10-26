Щербаковой и Косторной присвоены звания мастеров спорта России международного класса

Российским фигуристкам Анне Щербаковой и Алёне Косторной присвоены звания мастеров спорта России международного класса. Соответствующий приказ опубликован на сайте Министерства спорта России.
16-летняя Щербакова — серебряный призёр чемпионата Европы (2020), серебряный призёр финала Гран-при (2019), двукратная чемпионка России (2019, 2020).
17-летняя Косторная — чемпионка Европы (2020), победительница финала Гран-при (2019), серебряный призёр (2020) и двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2018, 2019).
Спортсменки вместе тренировались в группе Этери Тутберидзе, но в межсезонье Косторная перешла в академию Евгения Плющенко. В сезоне-2020/2021 Щербакова выиграла два этапа Кубка России и отобралась на чемпионат страны, где будет защищать титул.
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