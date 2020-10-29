Появилась петиция к ФФККР с призывом отстранить Плющенко от Кубка России

На сайте Change.org создана петиция, адресованная Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), в которой речь идёт о призыве отстранить двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко от участия в качестве тренера на 4-м и 5-м этапах Кубка России. 4-й этап Кубка России пройдёт в Казани с 8 по 12 ноября, 5-й — с 5 по 8 декабря в Москве.
«Считаем, что неоднократное нарушение тренерской этики Е. Плющенко, выраженное в резких и неэтичных высказываниях по отношению к другим тренерам и спортсменам, по отношению к оценкам, выставляемым судьями на соревнованиях, должно быть наказано в соответствии с правилами, а именно отстранением от участия в соревнованиях в качестве тренера.
Так как Кубок России является соревнованием, проводимым Федерацией фигурного катания на коньках России, полномочия по отстранению участников имеются только у этой организации.
Постоянное нарушение Е. Плющенко тренерской этики наносит ущерб репутации Федерации фигурного катания России в мировой среде, связанной с фигурным катанием, так как он является тренером спортсменов, входящих в состав сборной России.
Также подобное поведение пагубно влияет и на общественность, связанную с фигурным катанием в России, в связи с постоянными обсуждениями неэтичных высказываний данного тренера в различных СМИ. Уверены, что такой путь приведёт к проблемам в федерации и постоянным скандалам», — отмечается в петиции.
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