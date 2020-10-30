Тодоренко: для Загитовой роль ведущей — это что-то новое, ступень в развитии

Известная телеведущая Регина Тодоренко оценила победительницу Олимпиады в Пхёнчхане, чемпионку мира и Европы Алину Загитову в новой роли ведущей телепроекта «Ледниковый период».

«Мне кажется, это для неё вызов. Для людей не из фигурного катания «Ледниковый период» — это челлендж, где мы можем раскрыть свой потенциал, научиться чему-то новому, развиваться. И точно так же для Загитовой: роль ведущей — это что-то новое, ступень в развитии. И это классно. Классно, когда можешь попробовать себя в той сфере, где пока ещё не как рыба в воде. Такой опыт делает любого человека лучше и полноценнее», — приводит слова Тодоренко Sport24.

Загитова в декабре 2019 года взяла паузу в карьере. В настоящее время Алина является ведущей шоу «Ледниковый период», где Тодоренко выступает в паре с Романом Костомаровым.