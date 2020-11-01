Коляда — об итогах Ice Star: как сказал Мишин, ошибки — это хорошо, они мотивируют

Михаил Коляда, победитель международного турнира серии «челленджер» Ice Star, который завершился в Минске, прокомментировал своё выступление.



Короткую программу Коляда, в межсезонье перешедший к Алексею Мишину, исполнил отлично, получив от судей более 100 баллов. В произвольной после качественных четверных прыжков Михаил допустил ряд ошибок в приземлениях.



«В короткой программе всё получилось, всё было хорошо, гладенько, ровненько. В произвольной были ошибки, но радует, что не было «бабочек». Как сказал Алексей Николаевич, ошибки — это хорошо, потому что, когда нет ошибок, подсознательно расслабляешься, некуда двигаться. А когда есть ошибки, они мотивируют работать дальше.

Даже не припомню, чтобы у меня было два старта подряд – в Сочи и здесь. Это необычно. Мне и самому хотелось себя проверить, я не знал, как действовать в такой ситуации. Это был очень интересный опыт. Когда находишься непосредственно на льду: делаешь прыжки, вращения дорожки — об усталости не думаешь. Просто погружён в дело.

В Сочи прошли первые соревнования после большого перерыва. Классные ощущения: соскучился по адреналину, по атмосфере соревновательной, было здорово, мне всё понравилось.

К Гран-при в Москве готовлюсь усиленно. Будут ли изменения? Посмотрим. Мне что сказали, то и делаю. Как Алексей Николаевич скажет, то и буду делать», — сказал Коляда в интервью пресс-службе ФФККР.