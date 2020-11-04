Плющенко показал поздравительную телеграмму от Собянина. Видео
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко показал поздравительную телеграмму, которую ему прислал мэр москвы Сергей Собянин. Соответствующее видео появилось в официальном «инстаграме» «Ангелов Плющенко». Вчера, 3 ноября, Плющенко исполнилось 38 лет.
«Да, очень приятно, Сергей Семёнович, спасибо большое за телеграмму. Огромное спасибо, мэр Москвы Сергей Семёнович. Вместе победим всех! Спасибо!» — сказал Плющенко в видео.
Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, 10-кратный чемпион России.
Тренеры «Ангелов Плющенко» поздравили Евгения с днём рождения. В списке нет Розанова
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